Nazione: "Vicenda Gonzalez, dopo il Mondiale la Fiorentina andrà a fare chiarezza"

Tiene banco il caso Gonzalez a Firenze

La vicenda Gonzalez è di quelle su cui la Fiorentina – ormai e ovviamente dopo il Mondiale – andrà a far chiarezza. Nessun riferimento al mercato di gennaio (che inizierà in contemporanea con la ripresa del campionato) ma è evidente che il primo mese dell’anno, quello appunto dedicato agli affari, potrà essere il momento giusto per mettere a fuoco le situazioni che sembrano più spinose.Da Nico Gonzalez a Gollini. In effetti anche lo status delle gerarchie per quanto riguarda la porta sembrano già sufficientemente chiare. E accanto a Terracciano, praticamente promosso titolare a tempo pieno, ecco che il club viola potrebbe davvero iniziare a ritagliare spazi preziosi al baby Martinelli. Dunque, Gollini che in estate era arrivato a Firenze con l’opportunità (o forse proprio la prospettiva) di essere il nuovo numero uno, rischia di avere sull’orizzonte un futuro (in viola) molto precario. Lo scrive La Nazione.

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