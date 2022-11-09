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Bonaventura: "Siamo cresciuti, ma tatticamente cambiato poco. Felice di aver lasciato spazio anche a altri"

Bonaventura ha commentato ai giornalisti presenti la vittoria della Fiorentina con suo gol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 23:42
Bonaventura: "Siamo cresciuti, ma tatticamente cambiato poco. Felice di aver lasciato spazio anche a altri" - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ai giornalisti presenti nella zona mista ha parlato il giocatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole: "Nella ripresa abbiamo cercato di tenere il pallone, ci hanno fatto gol, ma siamo stati bravi a riprenderla. Filotto? Credo che abbiamo una condizione migliore rispetto ad un mese fa. Tatticamente abbiamo fatto piccoli aggiustamenti, nulla di clamoroso. Se uno insiste su certe cose e si allena duramente il salto di qualità arriva. Gol dell'1 a 0? Sono felice nonostante la botta presa. Meglio che sia uscito per lasciare spazio ad altri. Sono felice per la squadra e domenica c'è una gara difficilissima"

NICOLA COMMENTA LA PARTITA 

https://www.labaroviola.com/nicola-dispaciuto-abbiamo-fatto-una-buona-partita-e-un-peccato-non-aver-raccolto-dei-punti/191885/

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