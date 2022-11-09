Bonaventura: "Siamo cresciuti, ma tatticamente cambiato poco. Felice di aver lasciato spazio anche a altri"

Bonaventura ha commentato ai giornalisti presenti la vittoria della Fiorentina con suo gol

Ai giornalisti presenti nella zona mista ha parlato il giocatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole: "Nella ripresa abbiamo cercato di tenere il pallone, ci hanno fatto gol, ma siamo stati bravi a riprenderla. Filotto? Credo che abbiamo una condizione migliore rispetto ad un mese fa. Tatticamente abbiamo fatto piccoli aggiustamenti, nulla di clamoroso. Se uno insiste su certe cose e si allena duramente il salto di qualità arriva. Gol dell'1 a 0? Sono felice nonostante la botta presa. Meglio che sia uscito per lasciare spazio ad altri. Sono felice per la squadra e domenica c'è una gara difficilissima"

NICOLA COMMENTA LA PARTITA

https://www.labaroviola.com/nicola-dispaciuto-abbiamo-fatto-una-buona-partita-e-un-peccato-non-aver-raccolto-dei-punti/191885/