Nazione, una partita da cuori forti e la Fiorentina ora rivede la Champions League 

Tutto è bene quel finisce bene, insomma. E la Fiorentina rivede la Champions. Una partita da cuori forti, come spessi ci ha abituato la squadra di Italiano. Pronti via, ci pensa Bonaventura a trovare un gol bellissimo. Poi, entra in cattedra il Var. Parisi tocca di mano un cross dei rossoblù e Zirkzee stabilisce la parità su calcio di rigore. Al termine del primo tempo, Orsolini segna il gol del 2 a 1, annullatogli per fuorigioco. La Fiorentina riparte bene e Ikonè, appena entrato, si guadagna un calcio di rigore. Nico Gonzalez non sbaglia e riporta in vantaggio la Viola. Dopodiché, il Bologna crea, attacca ma un super Terracciano nega ogni possibile occasione. Maresca viene anche richiamato al Var per un contatto tra Arthur e Saelemaekers. Tutto buono, si gioca. Lo scrive La Nazione.

