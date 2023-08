Nazione: “Una Fiorentina tanto bella quanto brutta. Italiano deve riflettere, giovedì vietato sbagliare”

Scrive La Nazione, una Viola tanto bella nei primi 45 minuti, quanto brutta nella ripresa. Condizione fisica da rivedere, errori e tanti altri aspetti che Italiano dovrà gestire prima della gara di giovedì. In un Franchi strapieno, la Fiorentina inizia benissimo. Nico Gonzalez trova un gol simile a quello di Genova e guida l’attacco viola, che raddoppia poco dopo con Duncan. Una squadra perfetta, che arriva all’intervallo tra gli applausi del pubblico. Poi, cosa succede? Il Lecce trova subito il gol che riapre la gara e la paura prende il sopravvento. La Fiorentina inizia a rischiare molto, finché i salentini non pareggiano verso il finale. Arriva quindi un 2 a 2 che lascia l’amaro in bocca visto quello che è successo nei primi 45 minuti. Adesso, Italiano dovrà riflettere, perchè giovedì è vietato sbagliare.