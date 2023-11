Nazione, ultimatum per l’attacco di Italiano: Beltran e Nzola chi è il titolare della Fiorentina? 

Un gol per Nzola, mentre Beltran resta ancora fermo a quota zero, in campionato. Nzola più Beltran, o viceversa, ovvero coloro che avrebbero (e comunque dovranno) il compito di portare gol al bilancio viola e spingere la Fiorentina là, dove stava comoda e ambiziosa prima delle ultime tre partite.

Nzola più Beltran, quindi, o viceversa. Ed è proprio su quel ’viceversa’ che Italiano dovrà iniziare a lavorare in modo concreto. Come? Magari decidendo e affidandosi a una gerarchia netta, ben definitiva e senza oscillazioni legate a un turnover che ha distribuito sì minutaggi tutto sommato simili fra i due attaccanti, ma che allo stesso tempo non ha ripagato sul fronte di quello che conta di più: la finalizzazione.

Lo scenario potrebbe ricordare la storia, nemmeno troppo lontana, di quando, nello spogliatoio viola, Prandelli decise che dopo mille tentativi (come Iachini) e una girandola di maglie numero nove, era arrivato il momento di puntare solo su Vlahovic. Lo scrive La Nazione.

