Nazione, l’ultima idea di Fiorentina e Spezia è uno scambio. Nzola a Firenze e Kouamé in Liguria?

Secondo La Nazione oggi in edicola, l’ultima idea in casa Fiorentina è lo scambio Kouamé per Nzola con lo Spezia. L’ivoriano dunque andrebbe in Liguria ed il francese in Toscana. Il centravanti piace molto ai dirigenti ed a Commisso, si potrebbe fare un’operazione alla pari. Il Leeds però punta forte su Kouame, così come il Torino, gli interessi sembrano concreti.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA-BOLOGNA È ANCHE PADRE CONTRO FIGLIO: È IL DERBY DEI PRANDELLI