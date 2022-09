Nazione, turnover forzato per Igor, torna in coppa ma sarà fuori per squalifica in campionato

E’ un turnover forzato quello di Igor che potrà tornare in coppa ma dovrà rifermarsi (ancora per squalifica) in campionato. Il centrale brasiliano sarà infatti fermato dopo l’espulsione rimediata a Bologna e di conseguenza, domenica, contro il Verona, Italiano andrà a ricomporre la strana coppia vista con il Riga, ovvero Ranieri accanto a Martinez Quarta. Lo scrive La Nazione.

