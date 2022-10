Nazione, tra un comunicato e l’altro si gioca anche a calcio: Fiorentina a caccia del poker della serenità

L’edizione odierna de La Nazione analizza l’importanza della sfida di questa sera tra la Fiorentina e Basaksehir, dopo la coda di polemiche che sono susseguite al match di sabato contro l’Inter. Come spiega il quotidianotra un comunicato e l’altro si gioca anche a calcio e se la Conference è il piano B in questa stagione così modesta (per ora) in campionato, i viola dovranno vincere con più di 3 gol di scarto, in modo da superarlo nella corsa al primo posto del girone. La Fiorentina stasera dovrà dunque fare due cose insieme: vincere e farlo con più di 3 gol di scarto per rimediare alla sconfitta di Istanbul.