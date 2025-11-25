Nazione: “Terapie per Dodò, Piccoli e Gosens. Il brasiliano pare quello messo peggio”

Dopo una giornata di riposo, la Fiorentina riprenderà stamani ad allenarsi in vista della sfida di Conference contro l’Aek in programma giovedì al Franchi alle 21. Vanoli, dopo la buona risposta con la Juventus, si aspetta notizie altrettanto confortanti dallo staff medico che dovrà quantificare lo stop a cui andranno incontro Dodo e Piccoli, usciti malconci dalla sfida coi bianconeri. Entrambi, al pari di Gosens, hanno svolto terapie funzionali alla ripresa del lavoro ma la sensazione è che difficilmente potranno tornare disponibili in questa settimana. Quello che sembra messo peggio è Dodo, destinato a saltare sia la sfida europea che quella di domenica a Bergamo, dove invece contano di esserci sia Gosens che Piccoli, quasi certi però del forfait per il match contro la formazione greca dell’ex Jovic. Lo scrive La Nazione.