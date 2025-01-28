Nazione: “Telefonata per Fagioli, nome caldo per la Fiorentina. Ma Pradè prepara il nome top secret”
Pradè sta cercando un giocatore che faccia sia l'esterno che l'interno di centrocampo
Il mercato della Fiorentina entra nel vivo. In questa settimana la dirigenza viola è pronta a regalare a Raffaele Palladino i nomi giusti per rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno.
Con Pablo Mari in arrivo a Firenze tra oggi e domani,il grande colpo della Fiorentina sarà a centrocampo. Sono vari i nomi sondati con Bondo del Monza che continua a piacere e Niccolò Fagioli che sembra essere un nome caldo, con il club di Rocco Commisso che avrebbe telefonato in casa Juventus per sondare la fattibilità della trattativa, con il Marsiglia molto interessato al giocatore.
In attacco piace anche Dennis Man del Parma, ma per adesso non ci sono grosse novità su questo fronte. La trattativa sembra bloccata, Daniele Pradè starebbe pensando a nome top secret in grado di ricoprire il ruolo di esterno ma anche di centrocampista interno. Lo riporta La Nazione.
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