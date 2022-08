Nazione, tanto turnover per la Fiorentina, pronti 7 cambi rispetto a domenica 

Ci sarà tanto Napoli e (soprattutto) tantissima Juventus nella testa di Italiano quando oggi il tecnico farà le sue scelte definitive a poche ore dalla sfida della Dacia Arena contro l’Udinese. Il tour de force prima della sosta di fine settembre è soltanto a metà e le prime fatiche per un calendario mai così compresso si stanno facendo sentire: oltre a Duncan e Gonzalez, rimasti a casa per precauzione in vista della sfida di sabato con i bianconeri, ha dovuto alzare bandiera bianca all’ultimo anche Bonaventura.

Rispetto alla squadra che ha pareggiato per 0-0 domenica, sono probabili almeno sette cambi: tra i pali dovrebbe essere confermato Gollini, ormai eletto portiere di campionato, mentre in difesa per garantire un turno di riposo sia a Dodo che a Milenkovic sarà la volta di Venuti e Martinez Quarta, con Igor che dovrebbe tornare titolare dopo aver saltato quasi tutta la gara dell’ultimo turno. Resta aperto il ballottaggio a sinistra tra Biraghi (favorito) e Terzic. A centrocampo probabile conferma per due dei tre elementi visti nel weekend, ovvero Barak e Amrabat, mentre a sinistra si rivedrà Maleh. Rivoluzione totale infine in attacco: i favoriti per partire dall’inizio sono al momento Kouame, Cabral e Saponara. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, I TIFOSI DEL MILAN CANTANO A BERARDI: “DEVI MORIRE” MA NON È SUCCESSO A FIRENZE E QUINDI NESSUNO PARLA