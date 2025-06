Nazione svela: “Pradè in attesa della decisione di Pioli. Nelle prossime ore contatto con l’Italia”

Una domenica di inizio estate ha sconvolto i piani della Fiorentina, ancora senza allenatore ma coinvolta indirettamente nelle vicende della Nazionale italiana. L’addio imminente di Luciano Spalletti ha aperto un vuoto sulla panchina azzurra, influenzando a catena anche le decisioni di club come quello viola. Stefano Pioli, fino a venerdì destinato a sostituire Raffaele Palladino a Firenze, è ora finito nel mirino della FIGC, rendendo incerto l’esito della trattativa con la Fiorentina.

Il presidente federale Gravina ha avviato subito il casting per il nuovo CT, con Claudio Ranieri come primo nome contattato e favorito, ma la situazione appare tutt’altro che semplice.Per questo motivo, Pioli è stato inserito tra i papabili: è il secondo nome sulla lista e considerato più facilmente raggiungibile. Nelle prossime ore è atteso un contatto tra le parti, con l’allenatore che dovrà scegliere tra la promessa fatta ai viola e il richiamo della panchina azzurra, da lui sempre sognata.

Nonostante il fermento, la Fiorentina mantiene un atteggiamento calmo. Il direttore sportivo Daniele Pradè non si è lasciato turbare dalle voci provenienti da Coverciano e resta in attesa della decisione di Pioli. Se dovesse accettare l’offerta viola, l’accordo verrà chiuso con soddisfazione reciproca; in caso contrario, il club è pronto a virare su un altro allenatore per guidare la squadra nella prossima stagione. Lo scrive La Nazione.