Nazione svela: “Pioli-Pradè il faccia a faccia a Milano: si sono assunti le responsabilità del flop”

Tutti al Viola Park. Per la ripresa degli allenamenti – visto che giovedì si torna in campo – ma anche e soprattutto per vivere, condividere e cercare una soluzione per uscire dalla crisi che ha spinto la Fiorentina all’ultimo posto in classifica. Tutti al Viola Park, dunque. Con tanto di pranzo (al quale hanno partecipato anche i dirigenti viola), la Fiorentina ha provato a ritrovarsi. A mettersi obiettivi morali e reali, a promettersi che questa settimana – fra Conference a Vienna e Bologna al Franchi – dovrà essere la settimana della ripartenza. Del risveglio e del rilancio.

Il faccia a faccia, in qualche modo iniziato domenica notte, nei corridoi di San Siro, quando prima Pradè e poi Pioli hanno deciso di assumersi (personalmente) le responsabilità di un momento così negativo, il confronto di ieri, dicevamo, è servito a ribadire che il gruppo (società, allenatore e giocatori) è comunque compatto. Che ognuno è consapevole di avere responsabilità di una situazione complicata, ma che allo stesso tempo squadra e società sono in grado e hanno i mezzi per reagire e rimettere la Fiorentina nella direzione giusta.

Dunque, i viola puntano tutto (e sono convinti di far bene) contro il Rapid e soprattutto contro il Bologna di Italiano e questo, senza dubbio, oltre a frenare l’emorragia iniziata con il via al campionato, aiuterà la società a non programmare momenti di riflessione sul da farsi in caso di nuovi scivoloni e quindi di una classifica che si farebbe seriamente preoccupante in chiave retrocessione.

Pradè è stato chiaro: «Se c’è una persona, la persona giusta, che può portarci fuori da questa situazione, questa è persona è Stefano». Traduzione, la fiducia in Pioli non è minimamente intaccata, anche se adesso la squadra deve portare a casa i punti e i risultati che valgono una scossa in positivo.

La posizione di Pioli, così, risulta stabile e quella di Pradè? Al momento non ci sono scenari che possano portare a strappi di qualsiasi natura (dimissioni o allontanamento). Poi, oltre alle sentenze del campo, toccherà a Commisso dagli States, attraverso il suo uomo di fiducia in viola, Ferrari mettere a fuoco il futuro migliore della squadra. Lo scrive La Nazione.