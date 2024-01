Nazione svela: “Nico sta tentando un miracolo: super recupero per esserci in Supercoppa. Segnali incoraggianti”

Occhio però, perché il primo colpo di gennaio per la Fiorentina e soprattutto per Italiano potrebbe essere Nico Gonzalez disponibile per la Supercoppa in Arabia. Il giocatore sta tentando un recupero miracoloso e le prime sensazioni in vista del match contro il Napoli, a Riyad, il 18 gennaio sembrano incoraggianti. Lo riporta La Nazione.

