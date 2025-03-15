Nazione svela: "L'unico dubbio di formazione contro la Juve riguarda Dodò. Da capire le condizioni"
Il brasiliano nell'ultimo periodo è stato spremuto come un limone
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 09:53
L’unico dubbio è legato alle condizioni di Dodo, spremuto come un limone nell’ultimo periodo (il brasiliano, che nel 3-5-2 non ha sostituto, arriva da quattordici gare di fila da titolare e da 270’ giocati in otto giorni) e alla gestione di alcuni big che sono risultati determinanti nei recenti impegni. Su tutti Gudmundsson e Kean, che con tutta probabilità però saranno chiamati a fare gli straordinari. In mediana Adli e Folorunsho scalpitano per tornare titolari ma ogni decisione sarà presa nella rifinitura di oggi. Lo riporta La Nazione.