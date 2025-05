Nazione svela: “Fiorentina su Pioli, è in cima alla lista. Ma piace anche all’Atalanta”

Le dimissioni inaspettate di Raffaele Palladino hanno colto la Fiorentina di sorpresa, rallentando il processo di scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Nonostante l’area tecnica si sia subito attivata per cercare un sostituto, la situazione appare complicata: la società si trova, di fatto, in una posizione subordinata rispetto ai top club italiani. Solo dopo che squadre come Juventus, Milan, Roma, Lazio e Atalanta avranno ufficializzato i propri tecnici, il club viola potrà muoversi concretamente, attingendo da una rosa di candidati potenzialmente già contesi.

In cima alla lista dei possibili allenatori ci sono Stefano Pioli, ancora sotto contratto con l’Al-Nassr ma seguito anche dall’Atalanta, e Marco Baroni, attualmente legato alla Lazio ma in trattativa per una risoluzione anticipata. Tuttavia, anche su di lui pesa l’interesse del Torino. Entrambi rappresentano soluzioni che rispecchiano il profilo di esperienza cercato dalla dirigenza, ma le loro situazioni contrattuali e l’interesse di altre squadre complicano un possibile accordo rapido con la Fiorentina.

Dietro ai due nomi principali restano altre opzioni meno calde: Maurizio Sarri, che però non sembra rientrare nei piani viola nonostante le pressioni della tifoseria; i più giovani Paolo Vanoli e Alberto Giardino; e profili come Aquilani, De Rossi e Farioli, quest’ultimo apprezzato per le sue idee di gioco. L’intenzione della dirigenza, guidata da Pradè e Goretti, sembra essere quella di affidarsi a un tecnico navigato, anche se il tempo stringe e le alternative rischiano di sfumare. Lo scrive La Nazione.