Nazione svela: "Commisso ha dubbi sul cronoprogramma dei lavori relativi al Franchi. Domani incontra la sindaca"

Domani Commisso per la prima volta incontra la Funaro

Domani Sara Funaro e Rocco Commisso si incontreranno per la prima volta. La nuova Sindaca di Firenze e il patron della Fiorentina dovranno parlare di diverse tematiche, dal Franchi al Padovani. E’ cosa nota l’urgenza di sciogliere molti nodi inerenti lo stadio. La Fiorentina è perplessa dal presente e dal futuro. Ovvero dall’attuale condizione dello stadio-cantiere, dalla capienza quasi dimezzata e dal colpo d’occhio poco appagante, e soprattutto sulla mancanza del cronoprogramma dei lavori. Ad oggi, inoltre, la società gigliata non ha in mano alcuna documentazione sulla fase esecutiva dei lavori. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-commisso-incontra-la-sindaca-funaro-per-il-franchi-domani-il-summit-tante-le-incognite/268691/