Nazione svela: “Beltran? Sente ancora dolore al costato per questo Italiano è pronto a schierare la carta Kouame”

Si mormora dentro il Viola Park che Beltran sia sicuramente migliorato – e si è aggregato al gruppo già da diversi giorni – ma che non abbia smaltito del tutto il fastidio al costato rimediato nel finale di primo tempo contro la Juventus. Una caduta che sembrava banale, ma che invece lo ha fatto tribolare più del previsto. Per questo oggi l’attaccante ex Spezia si lascia preferire, anche se ieri è serpeggiata per qualche momento l’idea Kouamè. Lo scrive La Nazione.

