Nazione, Spalletti vuole Pezzella, Inter pronta a offrire 20 milioni di euro per il difensore argentino

La Fiorentina cercherà di risolvere al più presto i nodi inerenti ai riscatti e ai rinnovi dei giocatori più importanti della rosa. Tra questi rientra German Pezzella: il suo ottimo inizio di stagione...

La Fiorentina cercherà di risolvere al più presto i nodi inerenti ai riscatti e ai rinnovi dei giocatori più importanti della rosa. Tra questi rientra German Pezzella: il suo ottimo inizio di stagione è stato sufficiente alla società per riscattarlo a 11 milioni. Nei prossimi giorni Corvino e l’agente del difensore argentino si incontreranno per risolvere il dilemma ingaggio e occorrerà non dilungarsi: l’Inter sta seguendo con interesse il giocatore e ha messo sul piatto 20 milioni di euro.

La Nazione