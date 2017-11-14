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Nazione, Spalletti vuole Pezzella, Inter pronta a offrire 20 milioni di euro per il difensore argentino

La Fiorentina cercherà di risolvere al più presto i nodi inerenti ai riscatti e ai rinnovi dei giocatori più importanti della rosa. Tra questi rientra German Pezzella: il suo ottimo inizio di stagione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 16:21
Nazione, Spalletti vuole Pezzella, Inter pronta a offrire 20 milioni di euro per il difensore argentino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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La Fiorentina cercherà di risolvere al più presto i nodi inerenti ai riscatti e ai rinnovi dei giocatori più importanti della rosa. Tra questi rientra German Pezzella: il suo ottimo inizio di stagione è stato sufficiente alla società per riscattarlo a 11 milioni. Nei prossimi giorni Corvino e l’agente del difensore argentino si incontreranno per risolvere il dilemma ingaggio e occorrerà non dilungarsi: l’Inter sta seguendo con interesse il giocatore e ha messo sul piatto 20 milioni di euro.

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