Nazione, Sottil fuori da più di un mese: potrebbe tornare per lo Spezia, difficile la convocazione per la Conference

L’altro dubbio riguarda Riccardo Sottil. L’esterno classe 99’ è assente da più di un mese, precisamente dal 18 settembre, dove disputò 66’ nella vittoria per 2-0 contro il Verona al Franchi. Da lì in poi un’assenza pesante nel tridente d’attacco, dovuta ai problemi alla schiena che stanno tediando il figlio d’arte. Adesso c’è però ottimismo. Sottil dovrebbe infatti rientrare in gruppo questa settimana per mettere nel mirino la gara di domenica contro lo Spezia, mentre sarà difficile vederlo tra i convocati per la sfida di Conference, anche se indicazioni più chiare arriveranno dal prossimo allenamento a porte aperte alla stampa di mercoledì mattina. Lo scrive La Nazione.

