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Nazione, Sottil al lavoro ma è ancora troppo presto, non tornerà in campo prima di febbraio

Sottil deve avere pazienza, rientrerà a febbraio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:29
Nazione, Sottil al lavoro ma è ancora troppo presto, non tornerà in campo prima di febbraio - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Scrive La Nazione, serve pazienza. Dopo l’operazione subita alla fine di novembre per superare le problematiche relative all’ernia al disco che lo tormentava da mesi, Riccardo Sottil sta continuando la sua preparazione. L’esterno viola, protagonista di una buonissima prima parte di stagione, non dovrebbe però rientrare in campo prima di febbraio.

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