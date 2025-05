Nazione: “Solo Gosens sicuro di restare alla Fiorentina. De Gea e Kean in dubbio”

Solo Gosens, fra i calciatori in prestito con diritto/obbligo di riscatto, è sicuro di rimanere. Gli altri restano appesi a valutazioni tecniche e alle famose «riflessioni profonde» dei dirigenti. Fagioli viaggia verso il riscatto (13,5 milioni + 2,5 di eventuali bonus). Grande incertezza su tutti gli altri. A cominciare da Gud, per il quale però la Fiorentina ha già pagato 6 milioni di prestito al Genoa. Da decidere anche il futuro di Adli (riscatto a 10 milioni, ma c’è anche il discorso Sottil), così come quello di Cataldi (4 milioni), di Colpani (12 milioni) e di Folorunsho (8 milioni). Zaniolo, invece, tornerà al Galatasaray.

Poi ci sono i big. Che faranno Kean e De Gea? Il centravanti ha nel contratto la famosa clausola da 52 milioni (valida per le prime due settimane di luglio). La Fiorentina può rinnovare il contratto del portiere raddoppiandogli l’ingaggio. Ma dovrà essere lui a voler rimanere. Lo scrive La Nazione.