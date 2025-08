Nazione: “Sohm-Fiorentina è fatta! Decisiva la sua volontà di trasferirsi a Firenze”

Simon Sohm è ormai a un passo dalla Fiorentina. Il centrocampista svizzero del Parma, fortemente voluto da Stefano Pioli, sarà il nuovo rinforzo per la mediana viola. La trattativa, avviata tramite intermediari quasi un mese fa, si è conclusa nelle ultime ore, con i club che hanno trovato l’intesa economica: al Parma andranno tra i 15 e i 16 milioni di euro, con alcuni dettagli da definire sui bonus.

Il giocatore, che da tempo aveva manifestato la volontà di trasferirsi alla Fiorentina, ha già accettato un contratto fino al 2030 da 1,3 milioni di euro netti a stagione. Nella giornata di domenica si terranno gli ultimi contatti per completare la documentazione, mentre le visite mediche potrebbero svolgersi già a breve, prima della firma ufficiale.

La dirigenza viola, guidata da Pradè e Goretti, ha giocato d’anticipo evitando di cedere alle iniziali richieste da 20 milioni del Parma, ritenute eccessive. Il buon rapporto con il calciatore e la consapevolezza che il suo addio fosse inevitabile hanno consentito alla Fiorentina di chiudere l’operazione alle proprie condizioni. Pioli attende Sohm in Inghilterra, dove la squadra è in ritiro. Il tecnico lo immagina al centro del suo centrocampo a quattro, ma il classe 2001 si distingue per versatilità e capacità di adattarsi a diversi schemi tattici. Un innesto di qualità e prospettiva, pronto a rinforzare la nuova Fiorentina. Lo scrive La Nazione.