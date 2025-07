Nazione: “Sohm è un piano B per Pradè. La Fiorenzo valuta circa 8-10 milioni”

La Fiorentina in entrata continua a sondare candidati per il centrocampo. Difficili da raggiungere i vari Kessie e Asllani, il club viola resta segnalato sulle tracce di Simon Sohm, anche se per il momento non è andato in scena un incontro risolutore. Calciatore che lascerà il Parma, proposto dall’entourage alla Fiorentina. Manca ancora il confronto tra i due club. Di certo si sa che i ducali vorrebbero racimolare almeno 15 milioni, mentre la Fiorentina valuta il centrocampista 8-10 milioni. Servirà tempo. L’ipotesi Sohm somiglia comunque a un piano B per Pradè. Da monitorare la candidatura di Eric Martel del Colonia. Lo scrive La Nazione.