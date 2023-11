Nazione si interroga: “Nico ingabbiato a sinistra per far giocare Ikone. Ne vale davvero la pena?”

Nico Gonzalez è il giocatore migliore della Fiorentina. I numeri: tredici presenze, 7 reti e 2 assist. All’Olimpico Nico inusualmente ha occupato la corsia sinistra per fare spazio a Ikone, muovendosi dalla parte a lui meno congeniale. Non può passare inosservata come la sua pericolosità sia stata limitata.

Nico gioca a sinistra, quando Scaloni lo manda in campo con la nazionale, anche perché la presenza di Messi impone una scelta del genere. A Firenze è, ovviamente, diverso. A Roma Italiano, come accennato prima, ha scelto Ikone per completare il fronte offensivo, ma se il francese gioca dall’inizio, preferisce la fascia destra, dove si trova meglio, per caratteristiche. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DELIO ROSSI ATTACCA