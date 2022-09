Nazione, serve una scossa: il 4-3-3 scricchiola così come l’atteggiamento dei viola 

Bisogna andare oltre gli episodi – comunque decisivi – come il fallo non visto su Quarta da cui è nato il raddoppio del Bologna, per capire come sta la Fiorentina. E’ l’analisi, obiettivamente, non può essere tranquillizzante perchè a scricchiolare sembrano essere tutte le architravi su cui era stata appoggiata la scorsa stagione. Il 4-3-3, l’atteggiamento dei giocatori, quella voglia di ribaltare il mondo quando si comincia a soffrire: è qui che la Fiorentina aveva fatto spesso (se non sempre) la differenza. E adesso non la fa più.

Certo, la raffica di infortuni messi in fila dal dopo Moena in poi e il turn over senza freni, possono essere attenuanti da prendere in considerazione, ma al netto di questo, la fragilità della Fiorentina sembra da ricollegare più a un qualcosa che si è bloccato nella testa che non nelle gambe. Italiano, ora, dovrà essere bravo, anzi bravissimo, a gestire una situzione che potrebbe sfociare in una crisi con ripercussioni decisive sull’andamento della stagione. Serve una scossa. Qualsiasi essa sia. Serve una scintilla, anche piccola, ma decisiva per riaccendere una squadra troppo brutta e in difficoltà per essere la stessa che a luglio aveva deciso di promettere sogni belli. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CHIARO ED EVIDENTE ERRORE. PERCHÉ IL VAR NON È INTERVENUTO? TORNANO I CATTIVI PENSIERI IN CASA FIORENTINA