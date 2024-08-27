Nazione: “Serve il miglior Colpani in attesa di Gudmundsson. L’ex Monza ha una forma fisica precaria”

Palladino deve aspettare ancora un po' di tempo per vedere la sua miglior Fiorentina

Raffaele Palladino dovrà ancora aspettare per vedere la Fiorentina giocare come desidera, nonostante la speranza di ottenere tre nuovi rinforzi dal mercato entro venerdì. La mancanza di creatività ha impedito alla squadra di ottenere risultati migliori nelle prime giornate di campionato e di semplificare la qualificazione alla Conference League.

La trequarti è il reparto che ha mostrato più difficoltà, con pochi gol e assist da parte di Colpani, Kouame, Ikoné e Barak. In particolare, Colpani ha deluso a causa di una forma fisica precaria e delle pressioni. Palladino spera di recuperare Colpani e di ritrovare in buone condizioni Albert Gudmundsson, che dovrà portare creatività in attacco. Il recupero di Gudmundsson, che ha sofferto di un problema al polpaccio, sarà monitorato fino alla trasferta contro l'Atalanta, dove potrebbe indossare la maglia numero 10. Lo riporta La Nazione.