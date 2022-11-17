Nazione scrive: "Sabiri-Fiorentina offerta da 15 milioni: arriverebbe con la formula Amrabat"

Sabiri è la grande tentazione della Fiorentina per gennaio

La Fiorentina si muove. E la tentazone del mercato si chiama Abdelhamid Sabiri, fantasista del Marocco e della Samp. La notizia rilanciata da Primocanale, sito di notiizie della Liguria, racconta che il lcub viola sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo già a gennaio con l'obiettivo di lasciarlo in prestito alla Sampdoria fino al giugno del 2023. Operazione questa, che ripercorre quanto il club viola fece per portarsi a casa proprio il connazionale di Sabiri, Amrabat, che fu acquistato nel corso degli affare di gennaio e lasciato in prestito al Verona fino al termine della stagione. Lo scrive La Nazione.

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