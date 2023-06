Nazione: “Rivoluzione esterni, solo Ikoné e Brekalo sicuri di restare. Gonzalez? Occhio alle offerte”

Possibile rivoluzione sugli esterni in casa Fiorentina, il posto è garantito solo a due calciatori; Ikoné sarà riconfermato, così come Brekalo. Il primo anche per una questione economica il secondo per la duttilità. Poi c’è Gonzalez che potrebbe rimanere ma non in caso di offerta importante, piace in Germania. Kouamé potrebbe viaggiare verso la riconferma. Sottil è in bilico, probabilmente andrà via in prestito. Saponara all’addio. Lo scrive La Nazione.

