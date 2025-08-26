Nazione rivela: “Ranieri rischia di non essere il difensore ideale per il calcio di Pioli. Difesa reparto fragile”

Ranieri rischia infatti di non essere il difensore ideale per il calcio che Pioli intende proporre: il tecnico vuole maggiore velocità e capacità di copertura in campo aperto, caratteristiche che mancano agli attuali titolari.

Non a caso in estate era stato seguito a lungo Ko Itakura, considerato profilo perfetto per colmare quella lacuna, prima del suo passaggio all’Ajax. Nel frattempo, è arrivata anche la promozione in prima squadra del giovane Kouadio, classe 2006, dotato di fisico e rapidità.

La difesa resta il reparto più fragile e in evoluzione, con Pioli intenzionato a ridefinirne assetto e interpreti. Saranno le prossime partite, insieme alle mosse di mercato ancora possibili, a chiarire se la Fiorentina saprà colmare queste lacune e trovare finalmente la stabilità necessaria per competere con continuità. Lo scrive La Nazione.