Nazione rivela: “Fiorentina a cena ma con il diktat di Ranieri e Pioli: nessun indizio social, missione quasi riuscita”

E allora, oltre ai quotidiani confronti negli spogliatoi, serviva anche un momento diverso, lontano dal riflettori, per guardarsi negli occhi e prepararsi psicologicamente al derby di domenica a Pisa. Questa volta, però, con una regola chiara: niente foto, nessun indizio social. Il diktat di capitan Ranieri e di Pioli è stato accolto da tutti con l’obiettivo di difendere la privacy e vivere la serata senza occhi indiscreti. Missione quasi riuscita, perché poi qualche immagine ha iniziato a circolare: merito del proprietario del ristorante, Leonardo, che ha posato sorridente con alcuni dei protagonisti viola. De Gea (che alla fine ha scelto di portarsi a casa una bottiglia pregiata di Cabernet Franc, il «Matarocchio»), Dodo e Kean, tra i più carichi della tavolata. Lo scrive La Nazione.