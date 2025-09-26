26 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione rivela: “Fiorentina a cena ma con il diktat di Ranieri e Pioli: nessun indizio social, missione quasi riuscita”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

26 Settembre · 09:43

Aggiornamento: 26 Settembre 2025 · 09:43

TAG:

FiorentinaPioliRanieri

di

Un momento lontano dai riflettori per compattare il gruppo

E allora, oltre ai quotidiani confronti negli spogliatoi, serviva anche un momento diverso, lontano dal riflettori, per guardarsi negli occhi e prepararsi psicologicamente al derby di domenica a Pisa. Questa volta, però, con una regola chiara: niente foto, nessun indizio social. Il diktat di capitan Ranieri e di Pioli è stato accolto da tutti con l’obiettivo di difendere la privacy e vivere la serata senza occhi indiscreti. Missione quasi riuscita, perché poi qualche immagine ha iniziato a circolare: merito del proprietario del ristorante, Leonardo, che ha posato sorridente con alcuni dei protagonisti viola. De Gea (che alla fine ha scelto di portarsi a casa una bottiglia pregiata di Cabernet Franc, il «Matarocchio»), Dodo e Kean, tra i più carichi della tavolata. Lo scrive La Nazione.

