Nazione, Ribery torna a disposizione contro il Benevento: Vlahovic ritrova il suo partner d’attacco

Franck Ribery torna a disposizione sabato contro il Benevento. Alla Fiorentina riporta dunque la sua esperienza, il francese non giocherà impaurito. E’ inoltre il partner preferito di Dusan Vlahovic. Il campione ex Bayern è inoltre un collante decisivo in campo, il grande limite della Fiorentina è proprio il gruppo. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

