Corriere dello Sport, Prandelli, una salvezza da costruire in trasferta: per ora solo una vittoria fuori casa

Benevento non è solo una partita che la Fiorentina non può permettersi di perdere, perchè altrimenti la classifica tornerebbe a farsi davvero preoccupante, ma è soprattutto lo spartiacque per tracciare una linea di demarcazione netta tra quello che è stato il campionato finora della squadra viola e quello che potrà essere. Il motivo è semplice. E complicato insieme. La Fiorentina ha ottenuto un’unica vittoria più 3 pareggi, a fronte di ben 8 sconfitte nelle 12 partite disputate lontano dal Franchi. E allora la Fiorentina ha l’assoluta necessità di invertire il trend che riguarda appunto il rendimento esterno, quanto meno di migliorarlo cercando di conquistare il maggior numero possibile di punti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

