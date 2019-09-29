Nazione: Ribery non è al top, la prima alternativa per Montella è Sottil. Il modulo a Milano...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul reparto d'attacco viola, in vista della gara di questa sera contro il Milan. Chi sembra avere grosse chance di giocare è Riccardo Sottil: scalzato da un Ribe...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul reparto d'attacco viola, in vista della gara di questa sera contro il Milan. Chi sembra avere grosse chance di giocare è Riccardo Sottil: scalzato da un Ribery in forma strepitosa, ora il ragazzo potrebbe ritagliarsi un posto proprio perché il francese sembra aver bisogno di rifiatare. Il modulo? Sarà ancora il 3-5-2.