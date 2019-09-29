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Nazione: Ribery non è al top, la prima alternativa per Montella è Sottil. Il modulo a Milano...

La Nazione in edicola oggi si sofferma sul reparto d'attacco viola, in vista della gara di questa sera contro il Milan. Chi sembra avere grosse chance di giocare è Riccardo Sottil: scalzato da un Ribe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 11:37
Nazione: Ribery non è al top, la prima alternativa per Montella è Sottil. Il modulo a Milano... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione in edicola oggi si sofferma sul reparto d'attacco viola, in vista della gara di questa sera contro il Milan. Chi sembra avere grosse chance di giocare è Riccardo Sottil: scalzato da un Ribery in forma strepitosa, ora il ragazzo potrebbe ritagliarsi un posto proprio perché il francese sembra aver bisogno di rifiatare. Il modulo? Sarà ancora il 3-5-2.

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