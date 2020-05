Ribery ha passato il lockdown in Germania, ieri sera è stato avvertito che si torna al lavoro a Firenze, ed oggi inizierà i preparativi per far ritorno. Il campiona francese non dovrebbe effettuare la quarantena preventiva prevista per chi fa ritorno nel nostro stato se risulterà negativo al primo tampone, potrà riprendere regolarmente l’allenamento. Lo riporta La Nazione.