Nazione: “Ranieri-Vanoli e la mancata stretta di mano. Le società dovrà intervenire il prima possibile”

Il gesto-polemica di Kean sul rigore poi calciato da Mandragora e Moise che non festeggia e la mancata stretta di mano fra il capitano Ranieri e l’allenatore dopo la sostituzione del difensore diventano lo specchio di una situazione dove la società dovrà intervenire il prima possibile. Così i tifosi (trasferta da maxi-esodo ieri a Reggio) hanno ripreso a contestare e giovedì c’è pure la Conference che torna in scena. Già, ma l’Europa serve davvero a qualcosa con un campionato in queste condizioni? Lo riporta La Nazione.