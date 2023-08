Nazione: “Rabbia Fiorentina dopo il blitz della Roma. Litigio tra Barone ed un dirigente giallorosso”

Il lungo tira e molla si è concluso intorno alle 21.30. Lucas Beltran rispetterà gli accordi presi con la Fiorentina e oggi partirà alla volta di Firenze. Si è conclusa nel modo migliore la telenovela che ha accompagnato il mondo viola nella giornata di ieri. Proviamo a riepilogare le ultime frenetiche ore sull’asse Firenze-Buenos Aires. La Fiorentina fino alla mattinata di ieri era assolutamente sicura di avere in pugno l’attaccante del River Plate. Convinzioni che nel corso della giornata hanno cominciato a vacillare in modo pericoloso. Si è sparsa la voce di un inserimento di altri club. Segnatamente la Roma, ma non solo. Club che non hanno pareggiato l’offerta della Fiorentina al River Plate, ma in grado di offrire all’attaccante un ingaggio superiore a quello messo sul piatto da Burdisso, Barone e Pradè. Logica conseguenza l’indecisione di Beltran, che per qualche ora ha temporeggiato nel dare il suo sì alla Fiorentina ed ha mandato in ebollizione i dirigenti gigliati.

Clima da prendere con le molle e tensione palpabile: si mormora anche di un pesante diverbio telefonico tra Joe Barone ed un importante dirigente della Roma. Nel pomeriggio la Fiorentina ha inviato in Argentina una sorta di ultimatum, attendendosi da lì a poche ore una risposta definitiva in un senso o nell’altro. Oltretutto in casa viola si era innescata una riflessione sulle motivazioni di Beltran. La volontà del Presidente Commisso è quella di acquistare solo calciatori totalmente motivati ad indossare la maglia della Fiorentina. Questo vale per tutti, a maggior ragione per un calciatore che costerà 25,5 milioni di euro (secondo colpo più costoso dopo l’operazione Gonzalez). Ma a questo punto fa tutto parte del passato. Di una giornata complicata che fortunatamente si è risolta per il meglio. L’attaccante ha dato la sua risposta ai viola prima che scadesse l’ultimatum imposto da Barone. La società attende nelle prossime ore la sbarco dell’attaccante per sottoporlo alle consuete visite mediche prima della firma sul contratto (scadenza 2028) che era da sempre stato pattuito. A meno di ulteriori colpi di scena. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA BELTRAN, FIORENTINA FURIOSA CONTRO LA ROMA, CHIAMATA INFUOCATA DI BARONE CON DIRIGENTI GIALLOROSSI