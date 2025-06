Nazione: “Pradè risponde alle critiche con il colpo Gudmundsson. Il Genoa non aveva offerte”

La Fiorentina ha concluso con successo l’acquisto di Albert Gudmundsson,grazie alla spinta decisiva del direttore sportivo Daniele Pradè, che ha colto il momento favorevole intorno all’ora di pranzo per chiudere la trattativa. Il Genoa ha cambiato atteggiamento rispetto ai giorni precedenti, probabilmente anche a causa della mancanza di offerte concrete da parte di altri grandi club. L’operazione ha raggiunto un valore complessivo di circa 19 milioni di euro: 13 per il riscatto definitivo e quasi 6 per il prestito già versato, con un contratto fino al 2029 a 2,2 milioni annui.

L’affare Gudmundsson rappresenta un importante colpo di mercato per la dirigenza viola, che ha ricevuto lodi sui social per la gestione economica dell’operazione. Pradè risponde così alle critiche ricevute a fine stagione, mostrando un’attività intensa sul mercato: dopo il rinnovo di De Gea e l’arrivo di Dzeko, sono imminenti anche gli acquisti di Fazzini e Viti. Il giocatore islandese ha espresso grande entusiasmo per la permanenza a Firenze, sottolineando quanto abbia voluto fortemente questo accordo e ringraziando il club per la fiducia. Ha ricordato l’impegno profuso nella stagione precedente e la determinazione a migliorare ulteriormente il proprio rendimento. Con l’ingresso di Pioli e i nuovi innesti, Gudmundsson si dice pronto a ricominciare con grande motivazione, consapevole del legame creato con i tifosi e desideroso di contribuire al futuro della squadra. Lo scrive La Nazione.