Nazione, Pradè non rischia, può restare alla Fiorentina. Ci sarà un nuovo ingresso in società?

Rocco Commisso sta prendendo qualche giorno prima di programmare il futuro, sia per quanto riguarda la questione allenatore che l’assetto societario. Daniele Pradè, il ds viola, sta aspettando delle notizie ufficiali, anche se la proprietà non ha dato segnali a riguardo di un addio. Potranno esserci però delle novità, come dei nuovi ingrassi per potenziare la struttura viola. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, GATTUSO IN POLE PER LA PANCHINA DELLA FIORENTINA: PRIMA DELLA FIRMA SERVE UN INCONTRO