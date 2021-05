Nazione, Gattuso in pole per la panchina della Fiorentina: prima della firma serve un incontro

Rocco Commisso sta prendendo tempo nella decisione del nuovo tecnico. In Italia il primo nome resta sicuramente quello di Rino Gattuso che quasi sicuramente lascerà il Napoli. Prima però di considerare l’affare fatto deve esserci un incontro di persona tra l’allenatore ed il presidente per parlare di alcuni temi. La volontà è sicuramente quella di cambiare rotta. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, CONTRO IL CAGLIARI, PROBABILE FORMAZIONE: QUARTA ANCORA IN PANCHINA, DUBBIO RIBERY, PRONTO KOUAME