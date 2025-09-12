12 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:45

Nazione: "Pioli opta per il 3-5-2 e spera di avere Gudmundsson. Gruppo al completo per il mister"

Nazione: “Pioli opta per il 3-5-2 e spera di avere Gudmundsson. Gruppo al completo per il mister”

12 Settembre

Fiorentina Gudmundsson Pioli

Pioli sta studiando la soluzione per il Napoli

La Fiorentina ha proseguito anche ieri mattina la preparazione in vista della sfida col Napoli. Stefano Pioli, dopo oltre una settimana con la rosa ridotta, ha potuto finalmente lavorare con il gruppo al completo, accogliendo per la prima volta anche Lamptey: il laterale ghanese, rientrato mercoledì dopo gli impegni con la Nazionale, ha svolto la sua prima seduta insieme ai nuovi compagni intrattenendosi poi a pranzo al Viola Park con tutta la comitiva.

È rimasto invece ancora a parte Gudmundsson, che resta alle prese con il lavoro personalizzato dopo il problema alla caviglia accusato con l’Islanda: il fantasista proverà fino all’ultimo a recuperare per strappare almeno una convocazione e accomodarsi in panchina. In occasione della gara di sabato Pioli sembra intenzionato a varare il 3-5-2 come modulo di riferimento, con Nicolussi Caviglia in cabina di regia e la coppia Kean-Piccoli chiamata a guidare l’attacco. Intanto oggi alle 13 l’allenatore viola parlerà in conferenza stampa per presentare la gara contro i campioni d’Italia. Lo scrive La Nazione.

