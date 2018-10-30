Nazione, Pioli cerca soluzioni: Chiesa e Simeone giocheranno più vicini. Milenkovic...

Come possiamo scrutare dal titolo de “La Nazione” nell’edizione odierna: Cura Pioli. Nella breve analisi si evince che, il tecnico della Fiorentina avrà a breve un confronto con la squadra per vagliar...

Come possiamo scrutare dal titolo de “La Nazione” nell’edizione odierna: Cura Pioli. Nella breve analisi si evince che, il tecnico della Fiorentina avrà a breve un confronto con la squadra per vagliare la possibilità di far giocare più vicini Chiesa e Simeone. Altra scelta che fa discutere è quella del posizionamento di Milenkovic, confinato terzino destro mentre, il ruolo naturale del classe ‘97 è quello del difensore centrale.