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Nazione, Pioli cerca soluzioni: Chiesa e Simeone giocheranno più vicini. Milenkovic...

Come possiamo scrutare dal titolo de “La Nazione” nell’edizione odierna: Cura Pioli. Nella breve analisi si evince che, il tecnico della Fiorentina avrà a breve un confronto con la squadra per vagliar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 07:58
Nazione, Pioli cerca soluzioni: Chiesa e Simeone giocheranno più vicini. Milenkovic... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Pioli
Rassegna Stampa
Pioli
Chiesa
Simeone
Milenkovic
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Come possiamo scrutare dal titolo de “La Nazione” nell’edizione odierna: Cura Pioli. Nella breve analisi si evince che, il tecnico della Fiorentina avrà a breve un confronto con la squadra per vagliare la possibilità di far giocare più vicini Chiesa e Simeone. Altra scelta che fa discutere è quella del posizionamento di Milenkovic, confinato terzino destro mentre, il ruolo naturale del classe ‘97 è quello del difensore centrale.

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