La Fiorentina è attiva sul mercato per rafforzare il centrocampo, valutando diversi profili. Rimane viva la pista che porta a Sohm, centrocampista del Parma, che può essere acquistato con un’offerta attorno ai 12 milioni di euro. La società viola, con il direttore sportivo Daniele Pradè in prima linea, sembra pronta a chiudere l’operazione in qualsiasi momento, qualora non emergano alternative più interessanti. Lo riporta La Nazione.