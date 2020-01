Secondo La Nazione la Fiorentina vuole dare a mister Iachini un centrocampista. Il 27 il mercato entrerà nel vivo, Pradè ha il sì di Duncan ma il Sassuolo non abbassa le pretese, chiede 20 milioni perché lo ritiene un top player. Per abbassare le richieste del Sassuolo potrebbe essere inserito Sottil come contropartita.