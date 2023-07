Nazione, Parisi-Fiorentina domani in città, visite e firma. Poi saluto ad Italiano e primo allenamento

La Fiorentina e Italiano aspettano Parisi. E la giornata di domani sarà quella del primo contatto fra il giocatore acquistato dall’Empoli e la realtà viola. Se infatti non ci saranno cambiamenti di agenda, Parisi si presenterà in città per le visite mediche e quindi firmerà il suo contratto (cinque anni) con la Fiorentina. Poi un saluto a Italiano e l’appuntamento con il campo, con il primo allenamento che sarà appunto stabilito insieme all’allenatore e alla società.Poi i primi appunti di tattica con la possibilità che l’innesto di Parisi nella squadra viola non comporti esclusivamente l’esclusione di Biraghi dal gruppo dei titolari. Italiano potrebbe continuare a tenere il capitano come esterno di sinistra in difesa e piazzare Parisi più alto nella linea a tre (o eventualmente a cinque) di metà campo. Lo scrive La Nazione.

