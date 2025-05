Nazione: “Palladino unico punto fermo, Ferrari l’ha confermato ma la Fiorentina valuterà”

Paradossalmente, l’annuncio del rinnovo alla vigilia del confronto col Betis gli ha creato più problemi che soddisfazioni. Palladino non se lo aspettava. Gli ha fatto piacere, ma da lì in avanti ha dovuto quasi ‘giustificarsi’ per una scelta non sua. Il popolo viola è diviso tra chi lo confermerebbe di buon grado per non perdere un anno e chi ripartirebbe senza alcun dubbio da un altro allenatore.

Clima che non aiuta il tecnico al di là di come andranno le ultime due partite dell’anno. Iniziare la stagione con metà tifoseria scontenta è complicato. Lavorare in mezzo allo scetticismo di più. La Fiorentina valuterà, ma il dg Ferrari ha confermato ancora una volta la presenza di Palladino in panchina per la prossima stagione. Vedremo quel che accadrà. Di certo la piazza si è già spaccata sul prolungamento fino al 2027, ma è chiaro che poi saranno i risultati a spostare opinioni e giudizi. Lo riporta La Nazione.