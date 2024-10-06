Nazione: "Palladino si gioca parte del suo futuro. Battere il Milan per dare una sterzata alla stagione"

Palladino e la Fiorentina si giocano tutto

Tutti al Franchi, ma proprio tutti, per regalarsi un sogno. Sicuramente il più complicato di questi tempi, ma proprio per questo – in caso di realizzazione – più pregiato. Più emozionante. Più significativo.Ci sarà il tutto esaurito stasera al ’Franchi’ per il big-match contro il Milan. Da sempre big-match, sia chiaro, ma che per l’occasione, in chiave viola, ha davvero un valore aggiunto notevole.La Fiorentina – e forse anche lo stesso Palladino –, tanto per evitare giri di parole, si giocano davvero tutto. Orgoglio, classifica e, non nascondiamolo, un bel pezzetto di futuro.Battere il Milan (anche questo per evitare giri di parole) significherebbe dare una sterzata incredibile a una stagione iniziata in salita.

Significherebbe spingere indietro una crisi che altrimenti rischia di farsi pericolosa. E, non ultimo, metterebbe una pezza – probabilmente definitiva – sugli spifferi che raccontato di una situazione, fra spogliatoio e panchina, che ha lanciato accenni di un qualche disagio. Certo, per arrivare a raccontare queste sensazioni, ci sarà da battere il Milan. Milan che sta bene, Milan che si è compattato attorno al tecnico Fonseca, Milan che si presenta al ’Franchi’ con un potenziale offensivo e una formazione che non sembra concedere sconti. Domandone in attesa del match: dove e come la Fiorentina potrà andare a dare fastidio al Milan? Di sicuro, in netto contrasto con quanto accaduto fino ad oggi, la squadra di Palladino dovrà mettersi in campo con un approccio alla partita perfetto. Concedere poco all’avversario, accendere idee e gioco e possibilmente presentarsi in fase di finalizzazione con la giusta consistenza.E qui, il protagonista della notte viola potrebbe davvero essere Moise Kean. Lui, che oltre al fiuto del gol, la voglia matta di buttarla dentro e via dicendo, ha poi un altro buonissimo motivo per battersi a testa alta e vincere con il Milan: l’amicizia con Leao, che poi è l’altro protagonista – ma in salsa rossonera – più atteso della notte del Franchi.Kean contro Leao è senza dubbio il duello su cui potrebbe girare Fiorentina-Milan. Potenza e propensione al gol sono le caratteristiche che i due attaccanti hanno stampato sotto il nome sui loro biglietti da visita. Ma c’è un’altra diapositiva tattica su potrebbe andare a concetrarsi la sfida di questa sera: la linea, la fascia di campo dove in qualche modo andranno a incrociarsi la spinta di Dodo e quella del rossonero Hernandez.Ci vorrà l’autovelox per seguirli bene, ma lo spettacolo di sicuro passerà dalle loro parti. «La squadra – le parole di Palladino per accendere Fiorentina-Milan – deve fare di più rispetto ad Empoli e anche in Conference. Sappiamo di dover migliorare tanti aspetti e ci lavoriamo ogni giorno. Inoltre bisogna fare una partita perfetta perché affrontiamo una grande squadra con forti individualità». «Vorremmo – chiude – regalare una notte magica al popolo fiorentino, ci proveremo davvero sia per i tifosi che il presidente». Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-lancia-lallarme-la-posizione-di-palladino-non-e-solida-commisso-vuole-la-svolta/271121/