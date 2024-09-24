Nazione: “Palladino il mago dei moduli, contro l’Empoli però giocherà con la difesa a 3”

Palladino è un vero e proprio trasformista

La Fiorentina supera la Lazio 2-1, firmato: Raffaele, il trasformista. O meglio, il mago. Perché in questa vittoria che scaccia crisi, voci e polemiche, c'è molto, se non tutto, del lavoro dell'allenatore. Eppure, Palladino e la sua squadra erano andati sotto. Primo tempo difficile, Lazio in vantaggio e atmosfere da film horror. Poi, Raffaele ha deciso di indossare i panni del mago, impugnando la bacchetta, ma soprattutto mostrando coraggio, con intuizioni tattiche decisive, praticamente perfette. La svolta arriva all'intervallo, con la scelta audace di sacrificare la sua intoccabile difesa a tre, trasformandola in una linea a quattro. Ai lati, ha adattato due giocatori normalmente più avanzati: Dodo a destra e Gosens a sinistra. Non una difesa a quattro pura, ma una soluzione ben calibrata grazie alla qualità dei protagonisti.

Prendiamo Gosens: solitamente offensivo e rapido, ma contro la Lazio si è trasformato in un difensore affidabile, trasformato in un difensore affidabile, arginando l'attacco avversario con grande disciplina. Lo stesso vale per Dodo, che ha continuato a impressionare, alternando incursioni offensive - guadagnando anche un rigore - e interventi difensivi. La scelta della difesa a quattro è stata completata dai cambi di Biraghi e Quarta per Comuzzo e Ranieri. Esperimento temporaneo o nuova soluzione definitiva? Probabilmente si tratta di un'alternativa strategica, da usare in determinate circostanze senza abbandonare il modulo 3-5-1-1, già testato contro l'Atalanta e riproposto contro la Lazio. E che dire di Bove? Anche lui, l'ex romanista, si è adattato a più ruoli, sacrificandosi per la squadra. Ha chiuso spazi, ripartito con il pallone e orchestrato le azioni offensive, aiutando la Fiorentina a cercare il gol. Gosens, Dodo e Bove sono stati le scintille magiche nella bacchetta di Palladino, il trasformista. O meglio, il mago. Lo riporta La Nazione.

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