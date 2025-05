Nazione: “Palladino-dirigenti Fiorentina, oggi l’incontro per programmare il futuro. Tutti in ferie fino a luglio”

Tutti in ferie fino alla prima settimana di luglio. O quasi. Perché in casa Fiorentina l’appendice alla stagione ci sarà per diversi calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Già convocati e sicuri di rimandare le vacanze sono Gosens, Pongracic e Gudmundsson, chiamati rispettivamente da Germania, Croazia e Islanda. Poi ci sono quelli fortemente indiziati. Ndour è stato inserito da Nunziata nei pre convocati per l’Europeo Under 21, insieme a lui anche Bianco (di ritorno dal prestito al Monza) e Kayode (il cui futuro non è ancora chiaro e lo deciderà il Brentford). Oggi si chiarirà anche il destino di Dodo (preconvocato dal ‘primo’ Brasile di Ancelotti) e degli azzurri di Spalletti. Scontata la convocazione di Kean per i match di qualificazione al Mondiale contro Norvegia e Moldavia, la telefonata per una preconvocazione informale c’è stata nei giorni scorsi anche per Comuzzo e Mandragora.

Ma la giornata di oggi sarà importante anche al Viola Park, dove andrà in scena l’annunciata riunione di inizio mercato tra Raffaele Palladino e i dirigenti viola, Pradè, Ferrari e Goretti. Saranno gettate le basi per quel che sarà almeno nella prima fase dell’estate. Palladino snocciolerà intanto il suo giudizio sui tanti nodi da sciogliere per quanto riguarda i prestiti. Da Fagioli a Gudmundsson, passando per Colpani, Cataldi e Adli. Mentre Folorunsho e Zaniolo sembrano ormai ex calciatori viola. Domani il tecnico si riunirà invece con tutto il suo staff. Lo ha annunciato lui stesso. Saranno analizzati dati, numeri e metodologie al fine di migliorare anche le tecniche di lavoro in vista della prossima stagione. Lo riporta La Nazione.