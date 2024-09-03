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Nazione: “Palladino deve cambiare per aiutare Biraghi ma con l’arrivo di Gosens difficilmente giocherà a centrocampo”

È evidente che la difesa a tre rimarrà in queste prime giornate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 09:30
Nazione: “Palladino deve cambiare per aiutare Biraghi ma con l’arrivo di Gosens difficilmente giocherà a centrocampo” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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È evidente che la difesa a tre rimarrà in queste prime giornate, ma Palladino potrebbe cambiare assetto. In questo modo ne usufruiranno in maniera positiva Pongracic e Ranieri, ma anche Biraghi che con l'arrivo di Gosens e Parisi difficilmente sarà schierato esterno a centrocampo.

Cambiare modulo e adattarsi alle caratteristiche dei propri giocatori potrebbe essere un grande segnale di crescita da parte di Raffaele Palladino, senza rimanere costantemente legato alla sua idea di gioco. Lo scrive La Nazione

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kean-ha-messo-daccordo-tutti-ora-serve-continuita-ha-avuto-un-impatto-travolgente/266820/

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